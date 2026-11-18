धर्मशाला: जोरावर स्टेडियम में कर्मचारी संगठनों ने मांगों को लेकर बुलंद की आवाज, देखें वीडियो
कला अध्यापक संघ सहित शिक्षा विभाग और लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों ने अपनी-अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इन संगठनों ने सरकार से मांगों को पूरा करने की अपील की।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जोरावर स्टेडियम में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसमें कला अध्यापक संघ सहित शिक्षा विभाग और लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों ने अपनी-अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इन संगठनों के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। कला अध्यापक संघ ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने 'शिक्षा मंत्री होश में आओ' जैसे नारे लगाए। संघ ने लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। साथ ही, उन्होंने नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अपील भी की। शिक्षा विभाग के पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि उनसे पूर्णकालिक कर्मचारियों के बराबर काम लिया जाता है। इसके बावजूद उन्हें मात्र 6000 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाता है। यह मानदेय प्रतिदिन करीब 200 रुपये बनता है।
मल्टी टास्क वर्करों की समस्याएं
मल्टी टास्क वर्करों ने बताया कि उन्हें केवल 10 महीने का ही मानदेय मिलता है। साल के दो महीने उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता है। इस व्यवस्था के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों ने सरकार से इस व्यवस्था में तत्काल सुधार करने की मांग की। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राहत देने की अपील भी की।
मांगों के जल्द समाधान की उठाई मांग
कर्मचारी संगठनों ने सरकार से नियमित भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। कला अध्यापक संघ ने अपनी लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग दोहराई। मल्टी टास्क वर्करों ने अपने मानदेय में वृद्धि और पूरे साल वेतन देने की मांग उठाई। जोरावर स्टेडियम में हुए इस प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता दिखाई। उन्होंने सरकार से अपनी जायज मांगों पर विचार करने का आह्वान किया।
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