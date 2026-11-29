प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सी खरीदने पर 50 फीसदी सब्सिडी पाने वाले युवाओं को सरकार ने राहत दी है। अब योजना का लाभ लेने के लिए रोजगार कार्यालय में एक साल पुराना पंजीकरण होना जरूरी नहीं होगा। नई व्यवस्था के तहत आवेदन जमा करवाने की तारीख को अभ्यर्थी का हिमाचल के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। सरकार ने एक अप्रैल 2026 या इसके बाद योजना के लिए आवेदन करने वाले युवाओं पर यह व्यवस्था लागू की है। पहले अभ्यर्थियों के लिए आवेदन से एक साल पहले रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना जरूरी था। अब इस शर्त को हटा दिया है। हालांकि, आवेदन जमा करवाने के बाद रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराने वाले युवा पात्र नहीं होंगे।

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