{"_id":"6b090eb3d26681291d0ec667","slug":"shimla-flying-festival-2026-junga-paragliding-adventure-tourism-2026-11-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शिमला: जुन्गा के आसमान में शुरू हुआ रोमांच का सफर, फ्लाइंग फेस्टिवल में 60 से ज्यादा पर्यटकों ने भरी उड़ान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला से सटे ऐतिहासिक कस्बे जुन्गा के आसमान में वीरवार को रोमांच की उड़ान शुरू हो गई। यहां चार दिवसीय शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हॉस्पिटैलिटी एक्सपो-2026 का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फेस्टिवल के पहले दिन 60 से अधिक पर्यटकों और बच्चों ने टेंडम फ्लाइट के माध्यम से आसमान में उड़ान भरकर पैराग्लाइडिंग के रोमांच का अनुभव किया। इस आयोजन के जरिये जुन्गा को एडवेंचर टूरिज्म के नए गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। विज्ञापन

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जुन्गा को पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर मिलेगी पहचान

नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन के साथ एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। जुन्गा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का आयोजन इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि द ग्लाइडिंग के महाप्रबंधक अरुण रावत जुन्गा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और इसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में जुन्गा पर्यटन के नए और आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरेगा। शिमला, कुफरी और चायल आने वाले पर्यटक भी जुन्गा की ओर आकर्षित होंगे। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ शिमला में पर्यटकों के बढ़ते दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी।

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युवाओं को खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर

नरेश चौहान ने प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के अभियान पर भी विचार रखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने युवाओं से खेलकूद, सामाजिक सेवा और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया। साथ ही प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों से सामूहिक सहयोग देने की अपील की।

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स्थानीय पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

द ग्लाइडिंग के महाप्रबंधक अरुण रावत ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए बताया कि शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हॉस्पिटैलिटी एक्सपो-2026 का आयोजन द ग्लाइडिंग और प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य जुन्गा को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना है। प्रयास किया जा रहा है कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहां पैराग्लाइडिंग का रोमांच लेने के साथ जुन्गा की ऐतिहासिक धरोहरों, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू हों। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे।