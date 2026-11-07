Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Expressed resentment over not receiving salary even by Diwali

Meerut News: दिवाली पर भी वेतन नहीं मिलने पर रोष जताया

Sat, 07 Nov 2026 08:10 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 08:10 PM IST
विज्ञापन
Expressed resentment over not receiving salary even by Diwali
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीएनएनएल) के तहत मेरठ महानगर में तैनात सभी संविदा विद्युत कर्मियों को दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। आउटसोर्सिंग कंपनी की इस मनमानी से कर्मचारियों के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और उनके परिवारों का त्योहार फीका रह गया।
निविदा संविदा कर्मचारी सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वेतन भुगतान को लेकर कार्यदायी कंपनियों और विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों को बार-बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
विज्ञापन

भूपेंद्र सिंह तोमर ने चेतावनी दी कि भीषण गर्मी, बारिश और हादसों के जोखिम के बीच 24 घंटे आपूर्ति सुचारू रखने वाले संविदा कर्मियों के साथ यह उपेक्षा सरासर अन्याय है। दीपावली जैसे अवसर पर भी सभी कर्मचारियों को वेतन न मिलना आउटसोर्सिंग कंपनियों की तानाशाही और विभाग की लचर कार्यप्रणाली को उजागर करता है। यदि जल्द ही कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए बाध्य होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed