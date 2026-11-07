Meerut News: वेतन न मिलने के मामले में मेडिकल कॉलेज में घेराव की चेतावनी

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मेरठ। एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कर्मचारियों की समस्या को लेकर सीसीएसयू छात्र नेता विनीत चपराना ने मेडिकल प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। विनीत चपराना ने घोषणा की है कि 12 नवंबर को सुबह 11 बजे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो