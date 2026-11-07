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Meerut News: वेतन न मिलने के मामले में मेडिकल कॉलेज में घेराव की चेतावनी

Sat, 07 Nov 2026 08:48 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 08:48 PM IST
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Warning of a gherao at the medical college over non-payment of salaries
मेरठ। एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कर्मचारियों की समस्या को लेकर सीसीएसयू छात्र नेता विनीत चपराना ने मेडिकल प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। विनीत चपराना ने घोषणा की है कि 12 नवंबर को सुबह 11 बजे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो
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