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Meerut News: त्यौहार पर ट्रेन, बसों में उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़

Sat, 07 Nov 2026 08:10 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 08:10 PM IST
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There are so many traveller in buses and trains
माई सिटी रिपोर्टर
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मेरठ। दीपावली के मौके पर घर जाने वालों की ट्रेन और बसों में भारी भीड़ शनिवार को उमड़ी। सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान भैंसाली और सोहराब गेट बस अड्डे पर कर्मचारियों की विशेष रूप से तैनाती की गई।

ट्रेनों में शनिवार को जबरदस्त भीड़ रही। गोल्डन टेंपल में भीड़ और धक्का मुक्की भी यात्रियों के बीच हुई। इसके अलावा मेरठ से दिल्ली और सहारनपुर जाने वाली विभिन्न ट्रेनों में भारी संख्या में यात्री उमड़े। भैंसाली बस अड्डे से दिल्ली, गाजियाबाद, सहारनपुर, देहरादून तथा सोहराब गेट बस अड्डे से हापुड़, बुलंदशहर, बरेली, अलीगढ़ आगरा आदि रूटों पर जाने वाली बसों में यात्रियों की भारी भीड़ रही।
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