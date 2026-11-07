Meerut News: हादसे में परिचालक की मौत, 24 घंटे बाद भी ट्रक चालक का सुराग नहीं

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- सीसीटीवी से खुल सकता है फरार चालक का रास्तासंवाद न्यूज एजेंसीदौराला। वलीदपुर गांव के सामने मेरठ-रुड़की हाईवे पर रोडवेज बस और खड़े ट्रक की भिड़ंत में महिला परिचालक की मौत के बाद भी पुलिस फरार चालक तक नहीं पहुंच सकी है। हादसे को 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है लेकिन ट्रक चालक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस मामले में तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है।शुक्रवार सुबह घने कोहरे के दौरान ऋषिकेश से मेरठ आ रही रोडवेज बस हाईवे किनारे खड़े रोड़ी से लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि परिचालक साइड से बस के परखच्चे उड़ गए थे। हादसे में महिला परिचालक अपूर्वा (22) की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की, लेकिन अभी तक फरार चालक का पता नहीं चल पाया है। हाईवे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने से ट्रक के नंबर के साथ चालक के भागने की दिशा का सुराग मिल सकता है। इसके अलावा हादसे के बाद मौके से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर भी चालक तक पहुंचा जा सकता है।सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।