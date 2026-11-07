Meerut News: सरधना में लटकते तार से हादसा, विद्युत निगम पर सवाल

विज्ञापन

सरधना। पाथौली मार्ग पर ईकड़ी गांव के पास एक हादसा हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विद्युत निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों ने खेतों की ओर जाने वाली बिजली लाइन के तार नीचे लटकने को हादसे की वजह बताया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।वायरल वीडियो में ग्रामीण बिजली के तारों के नीचे लटकने की समस्या उठा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खेतों तक जाने वाली बिजली लाइनों का लंबे समय से उचित रखरखाव नहीं हुआ। कई स्थानों पर तार काफी नीचे लटके हैं। शिकायतों के बावजूद कर्मचारी समस्या को गंभीरता से नहीं लेते। ग्रामीणों के अनुसार, समय पर जांच और मरम्मत से हादसा रोका जा सकता था। उन्होंने ऊर्जा निगम के अधिकारियों से क्षेत्र में लाइनों का सर्वे कराने की मांग की है। साथ ही नीचे लटक रहे तारों को तत्काल ठीक कराने की अपील की है।जांच और उपचार की मांगग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने को कहा है। उन्होंने हादसे की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है। घायल बुजुर्ग के उपचार का पूरा खर्च दिलाने की मांग भी की गई है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए बिजली लाइनों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कराने की मांग उठाई गई है।