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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 4 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:30 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 04-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
02:02 AM, 04-Nov-2026
Muzaffarnagar News: काली पट्टी बांधकर दूसरे दिन भी शिक्षकों ने जताया विरोधTeachers continued their protest for the second day by wearing black armbands. और पढ़ें
01:25 AM, 04-Nov-2026
Muzaffarnagar News: त्यागी महासभा की मांग, नोएडा में मुठभेड़ की होनी चाहिए जांचTyagi Mahasabha demands an investigation into the Noida encounter. और पढ़ें
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01:24 AM, 04-Nov-2026
एक्यूआई 238 : पांच से 20 नवंबर तक निर्माण गतिविधयों पर रोकAQI 238: Construction activities banned from November 5 to 20 और पढ़ें
01:24 AM, 04-Nov-2026
Muzaffarnagar News: जिले में 10 महिलाओं को रसोई गैस सिलिंडर रिफिल की सब्सिडी वितरितSubsidies for LPG cylinder refills distributed to 10 women in the district और पढ़ें
01:24 AM, 04-Nov-2026
Muzaffarnagar News: किसानों की समस्याओं पर भारतीय किसान यूनियन का लखनऊ कूचBharatiya Kisan Union marches to Lucknow over farmers' issues और पढ़ें
01:23 AM, 04-Nov-2026
Muzaffarnagar News: पानीपत-खटीमा हाईवे पर फायरिंग के दो आरोपी मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तारTwo accused in a firing incident on the Panipat-Khatima highway injured in an encounter and arrested और पढ़ें
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01:23 AM, 04-Nov-2026
Muzaffarnagar News: पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल, दो साथी गिरफ्तारOne criminal injured by gunfire in a police encounter; two accomplices arrested और पढ़ें
01:23 AM, 04-Nov-2026
Muzaffarnagar News: जीजा-साले को बताया बेगुनाह, नार्को के सवाल पर बोले...नाDeclared the brother-in-law and his brother-in-law innocent; on the question of a narco test, said... no. और पढ़ें
01:23 AM, 04-Nov-2026
Muzaffarnagar News: जिला चिकित्सालय में फिर शुरू हुए ऑपरेशन, तीन एनस्थेटिस्ट की लगी ड्यूटीSurgeries resume at the district hospital; three anaesthetists have been assigned to duty. और पढ़ें
01:22 AM, 04-Nov-2026