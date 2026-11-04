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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Om Jindal and Avani emerged as the best players.

Meerut News: ओम जिंदल और अवनि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने

Wed, 04 Nov 2026 07:03 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 07:03 PM IST
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Om Jindal and Avani emerged as the best players.
मेरठ। मेरठ पब्लिक स्कूल वेदव्यासपुरी में बुधवार को वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि सेवानिर्वत्त कर्नल सुखदेव राठौर, डॉ. ममतेश गुप्ता, योगेंद्र सिंह राणा आदि ने किया। इसमें तीरंदाजी प्रतियोगिता, सामूहिक ड्रिल, कराटे प्रतियोगिता, दौड़, रस्साकशी समेत आदि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बालक वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ओम जिंदल तथा बालिका में अविका सिंह को चुना गया। प्रतियोगिता के उपरांत प्रबंध निदेशक विक्रमजीत सिंह शास्त्री ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। संवाद
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