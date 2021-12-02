Bijnor News: बकाया भुगतान नहीं करने पर बिलाई मिल के तीन क्रय केंद्र काटे

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जनपद में दस चीनी मिल संचालित हैं। चीनी मिलों को गन्ना क्षेत्र आवंटन के लिए हर साल जिला स्तर एवं लखनऊ में गन्ना सुरक्षण की बैठक होती है। लखनऊ में हुई गन्ना सुरक्षण की बैठक में गन्ना क्षेत्र, क्रय केंद्र आवंटन की घोषणा हो गई, जिसे गन्ना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। बकाया भुगतान नहीं करने वाली बिलाई चीनी मिल के खिलाफ किसानों में आक्रोश था। जिला स्तर पर होने वाली सुरक्षण बैठक में बिलाई मिल से क्रय केंद्र हटवाने की किसानों ने मांग की थी। गन्ना विभाग के अफसरों के अनुसार जनपद में बिलाई चीनी मिल के महमूदपुर मिलक, मुकरपुर गुर्जर, मंडावली ए तीन क्रय केंद्र काट दिए। सहकारी नजीबाबाद चीनी मिल को बरकातपुर चीनी मिल के दो और बुंदकी चीनी मिल का एक क्रय केंद्र आवंटन किया गया। धामपुर चीनी मिल के दो क्रय केंद्र और एक क्रय केंद्र मिल गया। स्योहारा चीनी मिल को दो क्रय केंद्र मिले। इस बार दो नए क्रय केंद्र सुल्लतानपुर व नारनौर क्रय केंद्र बनाए गए।जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश कुमार पटेल ने बताया कि गन्ना सुरक्षण आदेश जारी हो गए हैं। सभी सूचना वेबसाइट पर अपलोड की गई है।