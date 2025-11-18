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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 10 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Sat, 10 Oct 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 10-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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लाइव अपडेट

12:42 AM, 10-Oct-2026

Bijnor News: आठ दशक बाद भी नहीं बना रोडवेज बस स्टैंड, यात्री परेशानी

Roadways bus stand not built even after eight decades; passengers face inconvenience.
Roadways bus stand not built even after eight decades; passengers face inconvenience. और पढ़ें
12:39 AM, 10-Oct-2026

जनगणना में दर्ज आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी: सीडीओ

Maintaining data privacy is essential: CDO और पढ़ें
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12:13 AM, 10-Oct-2026

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Saharanpur News: जन्म प्रमाणपत्र की शर्तें बुजुर्गों पर भारी पड़ रही हैं। आराम करने की उम्र में वे मजबूरी में दर-दर भटक रहे हैं, मगर उनसे 20 साल बड़ा कोई गवाह नहीं मिल रहा है। ऐसे में यह नियम उनके लिए मुसीबत बन गया है।  और पढ़ें
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