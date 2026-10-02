{"_id":"6abff5edc1c6e5de9d029484","slug":"up-case-registered-against-three-people-including-baghpat-cms-dr-anurag-varshney-2026-10-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: बागपत के सीएमएस डॉ. अनुराग वार्ष्णेय समेत तीन पर रिपोर्ट दर्ज, भाकियू नेता की पत्नी की मौत का है मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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सांप के डसने के बाद जिला अस्पताल में उपचार के दौरान भाकियू के एनसीआर महासचिव प्रदीप धामा की पत्नी सुंदर देवी की मौत के मामले में पुलिस ने सीएमएस डॉ. अनुराग वार्ष्णेय, डॉ. विक्रांत चौबे और फार्मासिस्ट मोहित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर भाकियू कार्यकर्ता कई बार हंगामा कर चुके हैं।

भाकियू के एनसीआर महासचिव प्रदीप धामा ने शिकायत में बताया कि चार नवंबर 2025 को उनकी पत्नी सुंदर देवी को सांप ने डस लिया था, जिनका उपचार कराने के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से जिला अस्पताल भेज दिया। आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में डॉ. विक्रांत चौबे, सीएमएस डॉ. अनुराग वार्ष्णेय और फार्मासिस्ट मोहित त्यागी ने उपचार में देरी और लापरवाही बरती, जिससे उनकी पत्नी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद बिसरा जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था।



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इस मामले की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में समिति बनाकर जांच कराई गई, जिसमें इमरजेंसी अधिकारी डॉ. विक्रांत चौबे, सीएमएस डॉ. अनुराग वार्ष्णेय और फार्मासिस्ट मोहित त्यागी की लापरवाही उजागर हुई। जांच रिपोर्ट में कार्रवाई की संस्तुति की गई। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि सीएमएस समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, इसमें जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

