Muzaffarnagar News: लेबर दिलाने के नाम पर 55 हजार रुपये की ठगी का आरोप
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:40 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:40 AM IST
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जानसठ। बुलंदशहर के थाना स्याना क्षेत्र के गांव भोलिया निवासी सगे भाई सतपाल और प्रकाश ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 30 सितंबर को क्रेशर की लेबर के सिलसिले में जानसठ के गांव गुज्जरहेड़ी आए थे। रास्ते में उनकी मुलाकात अरविंद व शंकर से हुई।
दोनों ने लेबर उपलब्ध कराने की बात कहते हुए मोबाइल नंबर दिया और अगले दिन अपने घर बुलाया। आरोप है कि उन्होंने 60 हजार रुपये एडवांस मांगे। बातचीत के बाद पांच हजार रुपये देने की बात तय हुई। पीड़ितों ने बताया कि दो अक्तूबर को वह दोनों भाइयों के घर पहुंचे और 45 हजार रुपये नकद और पांच हजार रुपये ऑनलाइन, कुल 50 हजार रुपये दिए।
दोनों भाई करीब एक घंटे में लौटने की बात कहकर चले गए लेकिन वापस नहीं आए। आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने तथा उनकी धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। सीओ ऋषिका सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
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दोनों ने लेबर उपलब्ध कराने की बात कहते हुए मोबाइल नंबर दिया और अगले दिन अपने घर बुलाया। आरोप है कि उन्होंने 60 हजार रुपये एडवांस मांगे। बातचीत के बाद पांच हजार रुपये देने की बात तय हुई। पीड़ितों ने बताया कि दो अक्तूबर को वह दोनों भाइयों के घर पहुंचे और 45 हजार रुपये नकद और पांच हजार रुपये ऑनलाइन, कुल 50 हजार रुपये दिए।
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दोनों भाई करीब एक घंटे में लौटने की बात कहकर चले गए लेकिन वापस नहीं आए। आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने तथा उनकी धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। सीओ ऋषिका सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
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