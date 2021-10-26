Muzaffarnagar News: लेबर दिलाने के नाम पर 55 हजार रुपये की ठगी का आरोप

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दोनों ने लेबर उपलब्ध कराने की बात कहते हुए मोबाइल नंबर दिया और अगले दिन अपने घर बुलाया। आरोप है कि उन्होंने 60 हजार रुपये एडवांस मांगे। बातचीत के बाद पांच हजार रुपये देने की बात तय हुई। पीड़ितों ने बताया कि दो अक्तूबर को वह दोनों भाइयों के घर पहुंचे और 45 हजार रुपये नकद और पांच हजार रुपये ऑनलाइन, कुल 50 हजार रुपये दिए।दोनों भाई करीब एक घंटे में लौटने की बात कहकर चले गए लेकिन वापस नहीं आए। आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने तथा उनकी धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। सीओ ऋषिका सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।