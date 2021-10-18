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Saharanpur News: अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, तीन चोर गिरफ्तार, 20 बाइक बरामद

Sat, 03 Oct 2026 12:34 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 03 Oct 2026 12:34 AM IST
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Inter-district vehicle theft gang busted; three thieves arrested, 20 bikes recovered.
नानौता। थाना पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 20 बाइक, सात फर्जी नंबर प्लेट, चार फर्जी आरसी, चेसिस व इंजन नंबर बदलने की डाई मशीन, काले रंग का स्प्रे और लोहे की रेती बरामद की है। बरामद वाहनों में कई बाइकों के संबंध में जिले के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं।
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पुलिस लाइन में एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम काशीपुर के जंगल में चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने अनूप उर्फ काला, बादल उर्फ काकुल और अंकुल उर्फ वंशु निवासी भाबसी रायपुर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका पांच सदस्यों का गिरोह है, जो विभिन्न स्थानों से बाइक चोरी करता है। चोरी के बाद जनसेवा केंद्रों से वाहनों की आरसी निकलवाकर ऑनलाइन एप के माध्यम से फर्जी आरसी तैयार कराते थे। गिरोह का एक सदस्य डाई मशीन से वाहनों के चेसिस और इंजन नंबर को बदल देता। इसके बाद फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बाइकों को फिर से बेचने की तैयारी की जाती थी। चोरी के वाहनों को काशीपुर स्थित एक आम के बाग में बने एक खाली मकान में छिपाकर रखा जाता था। पुलिस द्वारा बरामद बाइकें जिले के कई थानों में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित हैं।
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अनूप उर्फ काला पर 33 प्राथमिकी दर्ज
आरोपी अनूप उर्फ काला के खिलाफ नानौता समेत थाना भवन, देवबंद और तीतरों आदि थानों में चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, पॉक्सो और एनडीपीएस एक्ट समेत 33 मामले दर्ज हैं। बादल उर्फ काकुल के खिलाफ पांच और अकुल उर्फ वंशु उर्फ वनराज के खिलाफ भी पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों और बरामद वाहनों के संबंध में जांच की जा रही है।
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