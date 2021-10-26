Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : वैदिक पुत्री पाठशाला कन्या इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे से।

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श्रीमदभागवत कथा

मोरना : शुकतीर्थ स्थित शुकदेव आश्रम के डोंगरे कथा भवन में कथा सुबह 10 बजे से।

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एनसीसी शिविर

मोरना : इंटर कॉलेज भोकरहेड़ी में एनसीसी का विशेष शिविर सुबह 10 बजे से।

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श्रीराम कथा

शहर : नई मंडी स्थित श्रीराम लीला भवन में श्रीराम कथा दोपहर 03 बजे से।

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योग शिविर

शहर : नई मंडी स्थित भारतीय योग संस्थान केंद्र पर योग शिविर सुबह 08 बजे से।

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चित्रकला प्रतियोगिता