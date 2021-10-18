Saharanpur News: डंपर की टक्कर से टेंपो पलटा, एक की मौत

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शुक्रवार को टेंपो सहारनपुर से सवारियां लेकर चिलकाना की ओर जा रहा था। डंपर चिलकाना की तरफ से आ रहा था। टेंपो में चालक समेत करीब पांच से छह लोग सवार थे। हलालपुर के पास सामने से आ रहे टेंपो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि टेंपो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद टेंपो में सवार लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने टेंपो से सवारियों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी।हादसे में गंभीर रूप से घायल दो लोगों अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने नूर मोहम्मद निवासी एकता कॉलोनी थाना कुतुबशेर को मृत घोषित कर दिया। घायल फारुख निवासी रसूलपुर गंगोह को जिला अस्पताल से राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सीओ द्वितीय विकास कुमार चौहान ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।