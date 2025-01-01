Shamli News: गांधी-शास्त्री जयंती पर स्वच्छता और स्वदेशी का संदेश

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कलक्ट्रेट में डीएम आलोक यादव ने ध्वजारोहण कर गांधी और शास्त्री के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने खादी प्रदर्शनी का अवलोकन कर चरखा चलाया और कहा कि दोनों महापुरुषों के आदर्शों को जीवन में उतारना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं नगर पालिका में चेयरमैन अरविंद संगल और ईओ विनोद कुमार सोलंकी ने गांधी पार्क में प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। कर्मचारियों और एनसीसी कैडेट्स ने सफाई अभियान चलाया। चेयरमैन ने स्वच्छता की शपथ दिलाई।थानाभवन नगर पंचायत कार्यालय में ईओ जितेंद्र राणा, अध्यक्ष मुशायदा और अध्यक्ष पति हाजी राव जमशेद ने महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। नगर पंचायत परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया गया।