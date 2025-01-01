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Shamli News: गांधी-शास्त्री जयंती पर स्वच्छता और स्वदेशी का संदेश

Sat, 03 Oct 2026 12:33 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 03 Oct 2026 12:33 AM IST
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Message of cleanliness and Swadeshi on Gandhi-Shastri Jayanti
कलक्ट्रेट में गांधी जयंती पर चरखा चलाते डीएम। सूचना
शामली। गांधी और शास्त्री जयंती पर ध्वजारोहण, माल्यार्पण, स्वच्छता अभियान और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने दोनों महापुरुषों के सत्य, अहिंसा, सादगी और स्वदेशी के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया।
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कलक्ट्रेट में डीएम आलोक यादव ने ध्वजारोहण कर गांधी और शास्त्री के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने खादी प्रदर्शनी का अवलोकन कर चरखा चलाया और कहा कि दोनों महापुरुषों के आदर्शों को जीवन में उतारना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं नगर पालिका में चेयरमैन अरविंद संगल और ईओ विनोद कुमार सोलंकी ने गांधी पार्क में प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। कर्मचारियों और एनसीसी कैडेट्स ने सफाई अभियान चलाया। चेयरमैन ने स्वच्छता की शपथ दिलाई।
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थानाभवन नगर पंचायत कार्यालय में ईओ जितेंद्र राणा, अध्यक्ष मुशायदा और अध्यक्ष पति हाजी राव जमशेद ने महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। नगर पंचायत परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया गया।
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