Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 25 Sep 2026 01:52 AM IST
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प्रवचन
शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में दशलक्षण पर्व पर प्रवचन सुबह 8 बजे से।
दक्षलक्षण पर्व
जलालाबाद के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के दसवें दिन प्रवचन सुबह 10 बजे से।
कांधला के जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के दसवें दिन प्रवचन सुबह 10 बजे से।
शिविर
शहर के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में स्काउट-गाइड शिविर का दूसरे दिन समापन समारोह सुबह 10 बजे से।
राम कथा
शहर के जेजे फार्म में विजय कौशल महाराज द्वारा श्रीराम कथा का तीसरा दिन दोपहर दो बजे से।
धरना
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 19 वां दिन दोपहर 2 बजे से।
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शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में दशलक्षण पर्व पर प्रवचन सुबह 8 बजे से।
दक्षलक्षण पर्व
जलालाबाद के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के दसवें दिन प्रवचन सुबह 10 बजे से।
कांधला के जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के दसवें दिन प्रवचन सुबह 10 बजे से।
शिविर
शहर के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में स्काउट-गाइड शिविर का दूसरे दिन समापन समारोह सुबह 10 बजे से।
राम कथा
शहर के जेजे फार्म में विजय कौशल महाराज द्वारा श्रीराम कथा का तीसरा दिन दोपहर दो बजे से।
धरना
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 19 वां दिन दोपहर 2 बजे से।