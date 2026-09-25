Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:55 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:55 AM IST
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परीक्षा
शहर : नई मंडी स्थित दीपचंद ग्रेन चैंबर इंटर कॉलेज में डीएलएड परीक्षा सुबह 10 बजे से।
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दशलक्षण पर्व
शहर : नई मंडी स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व सुबह 10 बजे से।
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देवी भागवत कथा
बुढ़ाना : लुहसाना गांव के सीताराम मंदिर में देवी भागवत कथा सुबह 10 बजे से।
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सामूहिक गायन
शहर : सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी में वंदेमातरम सामूहिक गायन सुबह 10:30 बजे से।
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सामूहिक गायन
शहर : भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सामूहिक वंदेमातरम गायन सुबह 11 बजे से।
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रासलीला
शहर : गांधीनगर स्थित श्रीश्यामाश्याम राधावल्लभ मंदिर में रासलीला शाम 07:30 बजे से।
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शहर : नई मंडी स्थित दीपचंद ग्रेन चैंबर इंटर कॉलेज में डीएलएड परीक्षा सुबह 10 बजे से।
दशलक्षण पर्व
शहर : नई मंडी स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व सुबह 10 बजे से।
देवी भागवत कथा
बुढ़ाना : लुहसाना गांव के सीताराम मंदिर में देवी भागवत कथा सुबह 10 बजे से।
सामूहिक गायन
शहर : सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी में वंदेमातरम सामूहिक गायन सुबह 10:30 बजे से।
सामूहिक गायन
शहर : भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सामूहिक वंदेमातरम गायन सुबह 11 बजे से।
रासलीला
शहर : गांधीनगर स्थित श्रीश्यामाश्याम राधावल्लभ मंदिर में रासलीला शाम 07:30 बजे से।