Shamli News: दाल, मसाले और तेल महंगे, बढ़ा घर का खर्च

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रेलपार मोहल्ला निवासी गृहिणी मुनेश ने बताया कि रसोई का सामान खरीदने में हर महीने अधिक रुपये खर्च हो रहे हैं। पहले जितने रुपये में महीनेभर का सामान आ जाता था, अब उतने में कम सामान मिल रहा है। मोनिका ने कहा कि दाल, मसाले और तेल महंगे होने से घर का बजट प्रभावित हो रहा है। जरूरी सामान पर अधिक खर्च होने के कारण दूसरी जरूरतों के लिए राशि कम बचती है।ललिता ने बताया कि रसोई का खर्च लगातार बढ़ रहा है। प्रभावती के अनुसार जरूरत की वस्तुओं के दाम बढ़ने से परिवार का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। शालिनी ने कहा कि रोज इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ने से छोटी खरीदारी भी महंगी पड़ रही है। शालिनी ने बताया कि महंगाई का असर सीधे परिवार की रसोई पर दिखाई दे रहा है।अगस्त और सितंबर में दामसामान अगस्त सितंबरअरहर दाल 110 120उड़द दाल 100 110चना 70 80बेसन 90 110जीरा 290 320लाल मिर्च 200 250हल्दी 200 220सरसों का तेल 180 200नोट: रेट स्थानीय बाजार से लिए गए हैं।