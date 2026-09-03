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बारिश से यमुनोत्री हाईवे जगह-जगह बंद, मलबा और पत्थर गिरने से आवाजाही ठप
यमुनोत्री क्षेत्र में बारिश के चलते मध्य रात्रि यमुनोत्री हाईवे पर जगह-जगह मलबा और पत्थर आने से आवाजाही बंद हो गई। हाईवे खोलने के लिए सुबह करीब चार बजे से एनएच की निर्माण कार्य एजेंसी की मशीनरी जुटी हुई है। बारिश के कारण हाईवे से मलबा हटाने के काम में भी दिक्कत आ रही है। हाईवे बंद होने से जगह-जगह श्रद्धालु फंसे हुए हैं और मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, देर रात अंधेरे में चट्टानी पत्थरों के गिरने के खतरे के बीच हाईवे पर आवाजाही जोखिम भरी बनी हुई है।
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