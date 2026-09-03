Uttarkashi News: मोरी क्षेत्र में कमजोर नेटवर्क से ग्रामीण परेशान

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ग्रामीणों को मोबाइल नेटवर्क के अभाव में जरूरी फोन कॉल करने के साथ ही ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग और अन्य इंटरनेट आधारित सेवाओं का लाभ लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर भाजपा के मनमोहन सिंह चौहान ने बीएसएनएल उत्तराखंड के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में नेटवर्क व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। उन्होंने महाप्रबंधक से जनहित को देखते हुए मोरी क्षेत्र में लगाए गए नए टावरों को जल्द संचालित कराने और पुराने टावरों की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी सुधार कराने का अनुरोध किया। संवाद

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पुरोला। विकासखंड मोरी के दूरस्थ क्षेत्रों में बीएसएनएल मोबाइल नेटवर्क की खराब स्थिति ग्रामीणों के लिए लगातार परेशानी का कारण बनी हुई है। कई पुराने टावरों की रेंज और क्षमता कम होने और नए लगाए गए टावरों के अब तक संचालित नहीं होने से क्षेत्र में संचार व्यवस्था प्रभावित है।