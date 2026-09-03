Uttarkashi News: जिला योजनाओं में धांधली के आरोप को बताया निराधार

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जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जिला योजना तैयार करने से पहले ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत सदस्यों और पार्टी मंडल अध्यक्षों से क्षेत्रवार सुझाव लिए गए। इन्हीं सुझावों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिक समस्याओं और विकास आवश्यकताओं को देखते हुए योजनाओं में धनराशि का प्रावधान किया गया है।जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मंत्री सौरभ बहुगुणा के पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री का जिले के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनपद को ओबीसी की परिधि में लाने सहित जिले के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। समर्थन करने वालों में जिला पंचायत सदस्य कुलदीप सिंह नेगी, भरत सिंह बिष्ट, हीरालाल, प्रतिनिधि देवेंद्र नाथ, अनिल रावत, रायसिंह रावत, राजेन्द्र राणा आदि शामिल हैं। संवाद