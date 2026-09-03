Uttarkashi News: जिला योजनाओं में धांधली के आरोप को बताया निराधार
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Thu, 03 Sep 2026 06:42 PM IST
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उत्तरकाशी। जिला योजनाओं में धांधली और अनियमितता के आरोपों को लेकर जिला पंचायत सदस्यों ने स्थिति साफ करते हुए इन्हें निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने क्षेत्र की जरूरतों और जनसमस्याओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों के लिए धनराशि का आवंटन किया है।
जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जिला योजना तैयार करने से पहले ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत सदस्यों और पार्टी मंडल अध्यक्षों से क्षेत्रवार सुझाव लिए गए। इन्हीं सुझावों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिक समस्याओं और विकास आवश्यकताओं को देखते हुए योजनाओं में धनराशि का प्रावधान किया गया है।
जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मंत्री सौरभ बहुगुणा के पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री का जिले के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनपद को ओबीसी की परिधि में लाने सहित जिले के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। समर्थन करने वालों में जिला पंचायत सदस्य कुलदीप सिंह नेगी, भरत सिंह बिष्ट, हीरालाल, प्रतिनिधि देवेंद्र नाथ, अनिल रावत, रायसिंह रावत, राजेन्द्र राणा आदि शामिल हैं। संवाद
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जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जिला योजना तैयार करने से पहले ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत सदस्यों और पार्टी मंडल अध्यक्षों से क्षेत्रवार सुझाव लिए गए। इन्हीं सुझावों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिक समस्याओं और विकास आवश्यकताओं को देखते हुए योजनाओं में धनराशि का प्रावधान किया गया है।
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जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मंत्री सौरभ बहुगुणा के पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री का जिले के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनपद को ओबीसी की परिधि में लाने सहित जिले के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। समर्थन करने वालों में जिला पंचायत सदस्य कुलदीप सिंह नेगी, भरत सिंह बिष्ट, हीरालाल, प्रतिनिधि देवेंद्र नाथ, अनिल रावत, रायसिंह रावत, राजेन्द्र राणा आदि शामिल हैं। संवाद
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