{"_id":"6a992de130eb63a3060a8c69","slug":"video-uttarkashi-congress-protests-at-the-cmo-office-over-health-services-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस का सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस का सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन
उत्तरकाशी में जिला कांग्रेस कमेटी ने जनपद की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएमओ कार्यालय पहुंचकर तालाबंदी का प्रयास किया।
पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने जमकर नारेबाजी की।
सीएमओ के पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को शिशु मृत्यु दर को लेकर प्रकाशित खबर भी दिखाई।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि खबर जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति को उजागर करती है।
इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सीएमओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।