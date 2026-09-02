फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Pharmacists worked wearing black armbands to press for their demands.

Uttarkashi News: मांगों को लेकर फार्मासिस्टों ने काली पट्टी बांधकर किया काम

Wed, 02 Sep 2026 05:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Wed, 02 Sep 2026 05:44 PM IST
विज्ञापन
Pharmacists worked wearing black armbands to press for their demands.
उत्तरकाशी। स्वास्थ्य उपकेंद्रों में फार्मेसी अधिकारियों के 391 पदों की बहाली समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन के दूसरे दिन बुधवार को जिलेभर के फार्मेसी अधिकारियों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर ड्यूटी करते हुए विरोध दर्ज कराया।
विज्ञापन

संगठन के जिलाध्यक्ष अजय जोशी ने कहा कि पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन के प्रथम चरण में जिले के सभी जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर मांगों से अवगत कराया गया। दूसरे चरण में एक सितंबर से 15 सितंबर तक सभी फार्मेसी अधिकारी बांह पर काला फीता लगाकर अपने कार्यस्थल पर नियमित कार्य करते हुए विरोध जारी रखेंगे।
विज्ञापन

कहा कि 15 सितंबर तक मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर आंदोलन को तीसरे चरण में आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अजय जोशी, सचिव जेपी मटवान, रतनमणि नौटियाल, सुभाष सेमवाल, दिनेश नौटियाल, अशोक ठाकुर, कुशला शाह, गोपाल राणा, अनिल पुरी, दिनेश भट्ट, गौतम राणा, मुकेश कुमार, गीता नेगी आदि मौजूद रहीं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed