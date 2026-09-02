Uttarkashi News: मांगों को लेकर फार्मासिस्टों ने काली पट्टी बांधकर किया काम

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संगठन के जिलाध्यक्ष अजय जोशी ने कहा कि पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन के प्रथम चरण में जिले के सभी जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर मांगों से अवगत कराया गया। दूसरे चरण में एक सितंबर से 15 सितंबर तक सभी फार्मेसी अधिकारी बांह पर काला फीता लगाकर अपने कार्यस्थल पर नियमित कार्य करते हुए विरोध जारी रखेंगे।कहा कि 15 सितंबर तक मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर आंदोलन को तीसरे चरण में आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अजय जोशी, सचिव जेपी मटवान, रतनमणि नौटियाल, सुभाष सेमवाल, दिनेश नौटियाल, अशोक ठाकुर, कुशला शाह, गोपाल राणा, अनिल पुरी, दिनेश भट्ट, गौतम राणा, मुकेश कुमार, गीता नेगी आदि मौजूद रहीं। संवाद