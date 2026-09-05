यमुनोत्री धाम में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी

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यमुनोत्री धाम में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ जन्माष्टमी पर्व में सहभागिता की और भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण किया।

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