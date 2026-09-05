Uttarkashi News: राधा-कृष्ण प्रतियोगिता में नित्या व आकृति ने मारी बाजी

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उत्तरकाशी। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शुक्रवार रात पुलिस लाइन ज्ञानसू में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। राधा-कृष्ण प्रतियोगिता में नित्या शर्मा एवं आकृति मैठाणी प्रथम, वर्णित शर्मा एवं आराध्य द्वितीय और शाश्वत नारायण एवं तनवी सजवाण तृतीय रहे।ग्रुप डांस में नंदना एवं आराध्य तोमर प्रथम, विनायक शाह एवं मुस्कान द्वितीय और महिला फायरकर्मी आरती, आंचल, रुचि एवं मनीषी तृतीय रहीं। सोलो डांस सीनियर वर्ग में अंशिका जुयाल, रिवाली तोमर, गौरी कण्डवाल व जूनियर वर्ग में आराध्य पुण्डीर, वर्णित शर्मा व नमामि रावत ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल किया।झांकी प्रतियोगिता में यातायात पुलिस प्रथम, थाना पुरोला द्वितीय, कोतवाली उत्तरकाशी एवं थाना बड़कोट संयुक्त रूप से तृतीय रहे। पेंटिंग प्रतियोगिता में भी स्कूली बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, डीएम प्रशांत कुमार आर्य और एसपी कमलेश उपाध्याय ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर झांकियों का अवलोकन किया। मुख्य आरक्षी व लोक गायक धमेन्द्र परमार के जौनसारी गीतों पर दर्शक जमकर झूमे। रात 12 बजे श्रीकृष्ण जन्म के साथ सिद्धपीठ काली मंदिर परिसर भजनों और जयकारों से गूंज उठा। एसपी कमलेश उपाध्याय ने सभी मौजूद लोगों का आभार व्यक्त किया। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक जन्माष्टमी मनाई।