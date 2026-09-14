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बड़कोट सीएचसी में स्वीकृत पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग, एसडीएम के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन

Renu Saklani

Updated Mon, 14 Sep 2026 02:43 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 02:43 PM IST







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बड़कोट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। यमुनोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव नगरपालिका बड़कोट स्थित सीएचसी के बाहर लोगों ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र में स्वीकृत पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति किए जाने की मांग उठाई। इसके बाद एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ... और पढ़ें

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