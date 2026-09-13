फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   The Kho-Kho competition was won by the players from Badethi.

Uttarkashi News: खो-खो प्रतियोगिता बड़ेथी के खिलाड़ियों के नाम रही

Sun, 13 Sep 2026 06:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sun, 13 Sep 2026 06:16 PM IST
विज्ञापन
The Kho-Kho competition was won by the players from Badethi.
मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत हुई प्रतियोगिता
विज्ञापन

उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र की विधानसभा स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-14 बालक वर्ग की खो-खो प्रतियोगिता में बड़ेथी की टीम ने प्रथम, गंगोरी की टीम ने द्वितीय और साल्ड की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
लंबी कूद में जोशियाड़ा न्याय पंचायत के अश्विन प्रथम, गंगोरी न्याय पंचायत के अंश द्वितीय और सौरा न्याय पंचायत के आयुष तृतीय रहे। वहीं, 35 किलोग्राम भार वर्ग की मुर्गा झपट प्रतियोगिता में साल्ड के अंशुमान ने प्रथम और सौरा न्याय पंचायत के आयुष रावत ने द्वितीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान, प्रमुख डुंडा राजदीप परमार और प्रमुख भटवाड़ी ममता पंवार ने किया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता राजकीय इंटर कॉलेज मातली के आईटीबीपी मैदान में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को ई-कल्चर से ग्राउंड की ओर लाने के साथ ही विभिन्न खेल विधाओं में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर बीडीओ भटवाड़ी अमित मंमगाई, युवा कल्याण अधिकारी विजय प्रताप भंडारी, बीईओ भटवाड़ी हर्षा रावत, प्रधानाचार्य संदीप भट्ट, जिपंस हीरा लाल आदि थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed