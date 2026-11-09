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यमुनोत्री धाम में दीपावली पर भजन-कीर्तन का आयोजन, पुरोहित समाज ने किया आयोजन

Renu Saklani

Updated Mon, 09 Nov 2026 01:49 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 01:49 PM IST







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यमुनोत्री धाम में दीपावली का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पुरोहित समाज की ओर से भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें भक्ति गीतों और कीर्तनों के माध्यम से दीपावली का पर्व मनाया गया। ... और पढ़ें

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