{"_id":"6a8ebfa30a08986d63095bdf","slug":"video-polytechnic-students-develop-mobile-and-computer-powered-robot-in-kashipur-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"काशीपुर: पॉलिटेक्निक के छात्रों ने मोबाइल और कंप्यूटर से चलने वाला रोबोट विकसित किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

काशीपुर राजकीय पॉलिटेक्निक के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने आधुनिक तकनीक का उपयोग कर मानव नियंत्रित रोबोट तैयार किया है। इस रोबोट को मोबाइल फोन या कंप्यूटर की मदद से संचालित किया जा सकता है। भविष्य में इसमें कैमरा, सेंसर और बेहतर ग्रिपिंग सिस्टम जोड़कर इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। जिससे यह उद्योग, घर और संस्थानों में निगरानी, वस्तुओं को पकड़ने जैसे उपयोगी कार्यों में कारगर साबित होगा।

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