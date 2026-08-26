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रुद्रपुर: प्रदर्शनकारियों की धक्का-मुक्की में महिला कांस्टेबल रेखा टम्टा चोटिल, अस्पताल में भर्ती
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
Published by: Heera
Updated Wed, 26 Aug 2026 03:48 PM IST
सार
रुद्रपुर में मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर एसएसपी कार्यालय में घुसने की कोशिश की। धक्का-मुक्की में महिला कांस्टेबल रेखा टम्टा घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार को सीओ ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना।
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धक्का-मुक्की में महिला कांस्टेबल घायल
- फोटो : अमर उजाला
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रुद्रपुर में मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो धक्का-मुक्की हो गई। इस दौरान अग्रिम पंक्ति में तैनात महिला कांस्टेबल रेखा टम्टा चोटिल हो गईं। उन्हें सीने और पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार को सीओ भूपेंद्र सिंह धौनी ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना।
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