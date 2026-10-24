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वीडियो: खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनीं जनता की समस्याएं

Heera

Updated Sat, 24 Oct 2026 11:34 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 11:34 PM IST







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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार शाम अपने गृहक्षेत्र खटीमा पहुंचकर लोहियाहेड स्थित हेलीपैड और कैंप कार्यालय में जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को जनता की सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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