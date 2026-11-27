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टिहरी जिले की नवनियुक्त एसएसपी सरिता डोबाल ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसके मूल स्रोत तक पहुंचकर कार्रवाई का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

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