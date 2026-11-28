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मॉकड्रिल: जाखणीधार के सरस्वती विद्या मंदिर में भूकंप के झटके, 12 विद्यार्थियों का रेस्क्यू

विशाल कुमार

Updated Sat, 28 Nov 2026 04:32 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 04:32 PM IST







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तहसील जाखणीधार स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान राहत एवं बचाव कार्य चलाते हुए 12 विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। वहीं, घटना में चार विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हुए ... और पढ़ें

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