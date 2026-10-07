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विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर अभियान चला रही भाजपा: महेंद्र भट्ट
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। इन कार्यों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता अभियान में जुटे हुए हैं। भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ और टिहरी दौरा प्रस्तावित है। इसकी जानकारी जल्द साझा की जाएगी।
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