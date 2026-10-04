फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Amidst claims of self-employment, shepherds' wool is rotting in the forests; no buyer found for three years.

स्वरोजगार के दावों के बीच जंगलों में सड़ रही भेड़ पालकों की ऊन, तीन साल से नहीं मिला खरीदार

Sun, 04 Oct 2026 08:57 PM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Sun, 04 Oct 2026 08:57 PM IST
Amidst claims of self-employment, shepherds' wool is rotting in the forests; no buyer found for three years.
घनसाली। प्रदेश सरकार जहां ग्रामीणों को पशुपालन और स्वरोजगार से जोड़ने के दावे कर रही है, वहीं टिहरी के सीमांत भिलंगना क्षेत्र में भेड़ पालकों की मेहनत से तैयार होने वाली ऊन का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। हालात यह हैं कि मेड़, मारवाड़ी, निवालगांव, गंगी, गेंवाली, उरणी और पिनस्वाड़ समेत कई गांवों में भेड़-बकरियों से निकाली गई कई टन ऊन जंगलों में ही सड़ रही है। भिलंगना क्षेत्र के सीमांत गांवों में बड़ी संख्या में ग्रामीण परंपरागत रूप से भेड़-बकरी पालन करते हैं। यही पशुपालन कई परिवारों की आजीविका और स्वरोजगार का प्रमुख साधन है। लेकिन ऊन की कटाई के बाद उसके उचित विपणन, खरीद और प्रसंस्करण की व्यवस्था नहीं होने से भेड़ पालकों की मेहनत बेकार जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ऊन को बेचने के लिए स्थानीय स्तर पर न तो पर्याप्त बाजार है और न ही कताई-बुनाई की कोई प्रभावी व्यवस्था। तीन साल से नहीं बिकी ऊन, जंगलों में छोड़ने को मजबूर स्थानीय ग्रामीण विमला देवी ने बताया कि गांव में बड़े स्तर पर भेड़ पालन किया जाता है, लेकिन पिछले करीब तीन वर्षों से ऊन की बिक्री नहीं हो पा रही है। ऊन को संभालकर रखने के बावजूद जब कोई खरीदार नहीं मिलता तो पशुपालकों के सामने उसे जंगल में छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। उन्होंने सरकार से क्षेत्र में ऊन के लिए उचित विपणन केंद्र स्थापित करने और उसके संचालन में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की है। ग्राम प्रधान संतोषी देवी ने कहा कि ग्रामीण भेड़ पालन को स्वरोजगार के रूप में अपना रहे हैं, लेकिन ऊन का कोई खरीदार नहीं होने से उन्हें इसका आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऊन बैंक और विपणन केंद्र की उठी मांग निवालगांव के पूर्व प्रधान बावन सिंह बिष्ट ने कहा कि क्षेत्र में ऊन का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है, लेकिन उसके विपणन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सरकार की ओर से भेड़ पालकों के लिए कई घोषणाएं और वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी के क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी उन्होंने भेड़ पालकों की समस्या उनके सामने रखी थी। उन्होंने क्षेत्र में वूल बैंक (ऊन बैंक) स्थापित करने के साथ ही ऊन के विपणन की व्यवस्था किए जाने की मांग की थी। बावन सिंह बिष्ट ने कहा कि पड़ोसी जनपद उत्तरकाशी की ऊन को भी बाहर के बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि भिलंगना क्षेत्र के पशुपालक अपनी ऊन को बेचने के लिए परेशान हैं। उनका कहना है कि भेड़ पालकों को प्रोत्साहन देने की बातें तो होती हैं, लेकिन ऊन की खरीद और प्रसंस्करण की व्यवस्था नहीं होने से स्वरोजगार का यह साधन संकट में है। सीडीओ ने लिया संज्ञान, स्थानीय स्तर पर मशीनें लगाने की तैयारी वहीं क्षेत्र भ्रमण के दौरान टिहरी की सीडीओ वरुणा अग्रवाल के सामने भी भेड़ पालकों ने ऊन की समस्या रखी। सीडीओ ने कहा कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग भेड़ पालन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी ऊन का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि कई पशुपालकों ने ऊन की कटाई करने के बाद उसे जंगलों में ही छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है और स्वरोजगार के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ऊन से धागा तैयार करने के लिए आवश्यक मशीनें स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे ऊन को स्थानीय स्तर पर ही प्रसंस्कृत करने और ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। अब ग्रामीणों की निगाह प्रशासन की इस पहल पर टिकी है। यदि क्षेत्र में ऊन की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन की स्थायी व्यवस्था बनती है तो वर्षों से उपेक्षित भेड़ पालन को नया बाजार मिलने के साथ ही सीमांत गांवों के ग्रामीणों के लिए स्वरोजगार का मजबूत माध्यम तैयार हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

जूडो स्टेट चैंपियनशिप में हमीरपुर का दबदबा, ओवरऑल चैंपियन बना जिला

hamirpur overall champion himachal judo junior state championship
Shimla
04 Oct 2026

कनोई के युवक सनमदीप के जबरन अंतिम संस्कार पर भड़का बीकेयू उगराहां , पुलिस व सरकार का फूंका पुतला

BKU Ugrahan outraged over the forced cremation of Sanamdeep, a youth from Kanoi.
Chandigarh-Punjab
04 Oct 2026

भारत विकास परिषद की भारत को जानो प्रतियोगिता में छाया डीएवी स्कूल

DAV School Shines in Bharat Vikas Parishad's 'Know India' Competition
Chandigarh-Punjab
04 Oct 2026

महाराष्ट्र की 52 महिलाओं ने अयोध्या में की श्रीराम स्तुति

महाराष्ट्र की 52 महिलाओं ने अयोध्या में की श्रीराम स्तुति
Ayodhya
04 Oct 2026

वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार हुई हिल्स क्वीन शिमला, बाजारों में भी लौटी रौनक

shimla weekend tourist rush hill queen markets buzzing
Shimla
04 Oct 2026
विज्ञापन

चुनाव आयोग कार्यालय के चारों तरफ फूलप्रूफ बैरिकेडिंग, सुरक्षा बढ़ाई; आवाजाही प्रभावित

Security arrangements have been stepped up outside the Election Commission office
Delhi
04 Oct 2026

दो दिन के रामपुर दौरे में न मेडिकल कॉलेज की घोषणा, न बाईपास पर आश्वासन; कौल सिंह नेगी ने सरकार को घेरा

rampur cm sukhu visit kaul singh negi medical college bypass
Rampur Bushahar
04 Oct 2026
विज्ञापन

फरीदाबाद के मोक्ष ने 7 साल की उम्र में कराटे में जीता स्वर्ण पदक

Faridabad's Moksh won a gold medal in karate at the age of 7
Faridabad
04 Oct 2026

गाजियाबाद: डिडौली गांव में कार से कुचलकर कुत्ते की मौत, कैमरे में कैद हुई वारदात

Dog killed after being hit by a car in Didauli village
Ghaziabad
04 Oct 2026

बरेली: सपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग की, मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप

SP demands removal of Chief Election Commissioner in Bareilly
Bareilly
04 Oct 2026

VIDEO: ओपी चौधरी हॉस्पिटल के प्लंबर ने किया था मारपीट, पार्क में किशोर का शव मिलने पर अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा

VIDEO: ओपी चौधरी हॉस्पिटल के प्लंबर ने किया था मारपीट, पार्क में किशोर का शव मिलने पर अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
Lucknow
04 Oct 2026

मंडी: महिला खेलों से दिया स्वच्छ हवा और नशा मुक्ति का संदेश, सुंदरनगर में क्रिकेट समेत कई प्रतियोगिताएं

women sports clean air drug free sundernagar campaign
Mandi
04 Oct 2026

अयोध्या में बाबा संगत बख्श की रूहानी शक्तियों से प्रभावित होकर नवाब ने दान की थी एक हजार बीघा भूमि

अयोध्या में बाबा संगत बख्श की रूहानी शक्तियों से प्रभावित होकर नवाब ने दान की थी एक हजार बीघा भूमि
Ayodhya
04 Oct 2026

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अयोध्या मेडिकल कॉलेज को मेडिकल हब बनाने की घोषणा की

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अयोध्या मेडिकल कॉलेज को मेडिकल हब बनाने की घोषणा की
Ayodhya
04 Oct 2026

कानपुर: मातृ नवमी पर महिलाओं ने अजन्मी बेटियों व पितरों के लिए अर्पित किया जल

Kanpur Women Offer Water Tributes to Unborn Daughters and Ancestors on Matru Navami
Kanpur
04 Oct 2026

VIDEO: जलभराव में घर छूटा तो नाले किनारे बनाया ठिकाना, नगर निगम ने झोपड़ी तोड़ी, बिना सूचना कार्रवाई का आरोप

VIDEO: जलभराव में घर छूटा तो नाले किनारे बनाया ठिकाना, नगर निगम ने झोपड़ी तोड़ी, बिना सूचना कार्रवाई का आरोप
Lucknow
04 Oct 2026

VIDEO: अतिक्रमण के नाम पर ठेले वाले को जड़े थप्पड़, मासूम को गोद में लिए चिल्लाती रही महिला; पुलिस की दबंगई का वीडियो

Police personnel slapped street vendor during an anti-enccroachment drive at vrindavan in mathura
Mathura
04 Oct 2026

रायबरेली में पीएसी ग्राउंड में यूपी पुलिस भर्ती के दौरान 21 अभ्यर्थी बीमार

रायबरेली में पीएसी ग्राउंड में यूपी पुलिस भर्ती के दौरान 21 अभ्यर्थी बीमार
Raebareli
04 Oct 2026

VIDEO: डायल-108 और डायल-102 एंबुलेंस ड्राइवरों ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय का किया घेराव

VIDEO: डायल-108 और डायल-102 एंबुलेंस ड्राइवरों ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय का किया घेराव
Lucknow
04 Oct 2026

शिमला में सजा बंगाली व्यंजनों का स्वाद, आनंद मेले में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने लिया लुत्फ

shimla anand mela bengali traditional food sharad navratri
Shimla
04 Oct 2026

अंबेडकरनगर में बुढ़वा तालाब में डूबने से युवक की मौत

अंबेडकरनगर में बुढ़वा तालाब में डूबने से युवक की मौत
Ambedkar Nagar
04 Oct 2026

गांधी जयंती पर ड्राई डे के बावजूद तलवाड़ा में खुले शराब के ठेके, बिक्री के आरोप

Despite the dry day on Gandhi Jayanti, liquor shops remained open in Talwara.
Chandigarh-Punjab
04 Oct 2026

फरीदकोट में ऑपरेशन CASO के तहत बड़ा सर्च अभियान, नशे के हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस की दबिश

Major search operation in Faridkot under Operation CASO
Chandigarh-Punjab
04 Oct 2026

कानपुर: अमर उजाला जनता ही जनार्दन कैंप, गोविंद नगर में महापौर ने अधिकारियों संग सुनीं समस्याएं

Kanpur Mayor Hears Public Grievances Alongside Officials at Janta Hi Janardan Camp
Kanpur
04 Oct 2026

अयोध्या में अवधेश प्रसाद बोले- इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं

अयोध्या में अवधेश प्रसाद बोले- इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं
Ayodhya
04 Oct 2026

कांगड़ा: ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक स्वामी अखिलेश्वर दास महाराज, मां ज्वाला के किए दर्शन

swami akhileshwar das maharaj visited jwalamukhi temple kangra
Kangra
04 Oct 2026

मंडी: महिला खेलों के जरिए स्वच्छ हवा और नशा मुक्ति का संदेश, सुंदरनगर में क्रिकेट समेत कई प्रतियोगिताएं

women sports event clean air drug free sundernagar
Mandi
04 Oct 2026

कानपुर में महिला की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष का रो-रोकर बुरा हाल

Suspicious death of a woman in Kanpur her maternal family is inconsolable
Kanpur
04 Oct 2026

घरौंडा अनाज मंडी में किसानों का प्रदर्शन; सरकारी खरीद न होने से नाराज, मार्केट कमेटी कार्यालय पर लगाया ताला

Farmers protest at Gharaunda grain market; upset over the lack of government procurement, they lock the market committee office
Karnal
04 Oct 2026

कुरुक्षेत्र में श्रीमद्भगवद्गीता विद्यालय में फुटबॉल और शतरंज के मुकाबले जारी

Football and chess competitions underway at the Shrimad Bhagavad Gita Vidyalaya in Kurukshetra.
Kurukshetra
04 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed