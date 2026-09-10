पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर डीएम ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

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स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर जिलेभर में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजली दी गई। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने भी जिला कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें स्मरण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रभक्त, समाजसेवी और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही देश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया।

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