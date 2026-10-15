रुद्रप्रयाग: अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने हनुमान चौक तक निकाला कैंडल मार्च

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अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर अंकिता को श्रद्धांजलि दी। प्रदर्शन के दौरान कथित वीआईपी दुष्यंत कुमार को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय की मांग उठाते हुए मामले को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया।

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