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Rudraprayag News: महिला किसान दिवस पर 30 प्रगतिशील महिला किसान सम्मानित

Thu, 15 Oct 2026 07:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 15 Oct 2026 07:35 PM IST
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30 progressive women farmers honored on Women Farmers' Day
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रुद्रप्रयाग। बृहस्पतिवार को जिले में महिला किसान दिवस मनाया गया। इस दौरान महिला किसानों को प्राकृतिक खेती, पौष्टिक अनाजों के उत्पादन, फल-सब्जियों के संरक्षण और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। उद्यान विभाग की ओर से 30 प्रगतिशील महिला किसानों को सम्मानित भी किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र जाखधार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला समूहों की सदस्यों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती, सब्जी-फल उत्पादन और उत्पादों के मूल्य संवर्धन के बारे में बताया गया। कृषि वैज्ञानिक डॉ. निकिता और डॉ. सचान ने मंडुवे से बिस्कुट और बेकरी उत्पाद बनाने के साथ फलों के जूस व अचार तैयार करने की विधियां बताईं। उन्होंने महिलाओं को इन गतिविधियों के जरिये स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं सेवा संकल्प अभियान के तहत न्याय पंचायत पीपली के ग्राम धारकोट और न्याय पंचायत सौंराखाल के ग्राम सौंड़ा भरदार में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहां महिला किसानों को सरकारी योजनाओं और कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कृषि विभाग के डॉ. चयन पंत, सहायक डेयरी निदेशक डॉ. भूपेंद्र बिष्ट और उद्यान विभाग की सुमन सैनी आदि मौजूद रहे।
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