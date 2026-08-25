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वीडियो: रुड़की में भाई ने की बहनों की हत्या, इलाके में सनसनी
रुड़की में पनियाला रोड पर देर शाम एक युवक ने अपनी दो बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पारिवारिक रंजिश को हत्या की वजह बताया जा रहा है।
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