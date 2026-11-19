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मंगलौर। कस्बे में संचालित निजी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को बड़ी कार्रवाई की। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसीएमओ) डॉ. रमेश कुंवर ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ विभिन्न निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ऑपरेशन थिएटरों में निर्धारित मानकों की अनदेखी और गंभीर अनियमितताएं मिलने पर छह ऑपरेशन थिएटरों को सील किया गया। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा रहा।

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