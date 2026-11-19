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धूप में काला चश्मा लगाने, महिलाओं को आखों में काजल, सुरमा न डालने की दी जा रही सलाह

रुड़की। सिविल अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 25 से अधिक मरीज आखें लाल होने की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञ के अनुसार हवा में महीन धूल के कण और तेज धूप का सीधे आखों के संपर्क में आने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्रदूषण, वातावरण में हवा की खराब गुणवत्ता आखों में जलन और लाल होने के मुख्य कारणों में से एक है। सिविल अस्पताल में नेत्र विशेषज्ञ ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉ़ इंदिरा भट्ट ने बताया कि आखों में रेडनेस, सूखापन, खुजली और जलन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। औसतन रोजाना 25 से 26 मरीजों की जांच कर उन्हें परामर्श दिया जा रहा है। डॉक्टर बताती हैं, जो लोग फील्ड जॉब करते हैं या फिर निर्माण कार्यों में जुटे मजदूरों, मिस्त्री आदि जिनका रोजाना धूल-मिट्टी और धूप के संपर्क में रहना होता है। ऐसे लोगों को आखों का खास ध्यान देने की जरूरत होती है। आखों को सीधे धूप और धूल से बचाव के लिए उन्हें विशेष प्रकार के चश्मे पहनने चाहिए। वहीं महिलाओं और छोटे बच्चों में काजल और सुरमा लगाने का चलन भी आखों की सेहत पर प्रभाव डालता है। इसके अलावा नवजात और छोटे बच्चों को केमिकल युक्त साबून, शैम्पू आदि प्रोडक्टों के इस्तेमाल करने से भी आखों में खुजली औ जलन जैसी समस्या भी देखने को मिल रही है। कहा, आखें शरीर के बेहद ही कोमल और संवेदनशील अंगों में से एक होती हैं। ऐसे में आखों से जुड़ी किसी प्रकार की दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए।

रोजाना 25 से अधिक मरीजों को ओपीडी में दिया जा रहा परामर्श