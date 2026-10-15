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Rishikesh:Amidst the mourning, another tragedy struck: as the family was preparing for the deceased's funeral, a fire broke out in the house, consuming all their belongings
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मातम के बीच एक और दुख, मृतक के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा था परिवार, घर में लगी आग, सारा सामान
ऋषिकेश में चंदेश्वर नगर की गली नंबर छह में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटना के समय परिवार पहले से ही दुख की घड़ी से गुजर रहा था। घर के सदस्य मृतक के अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे हुए थे। इसी दौरान घर में आग लगने की घटना ने परिवार की मुश्किलें और बढ़ा दीं।
आग लगने की जानकारी मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की और काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक घर में रखा सामान पूरी तरह जल चुका था।
घटना के बाद परिवार के सामने दोहरी मुश्किल खड़ी हो गई। एक ओर परिजन मृतक के अंतिम संस्कार की तैयारियों में लगे थे, वहीं दूसरी ओर आग ने घर का सामान नष्ट कर दिया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
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