डोईवाला नगर कांग्रेस ने बलिदानी राजेश नेगी को दो श्रद्धांजलि

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डोईवाला नगर कांग्रेस ने अठूरवाला के बलिदानी राजेश नेगी को उनके स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नगर अध्यक्ष करतार नेगी के नेतृत्व में राज्य स्थापना दिवस पर अठूरवाला में राजेश नेगी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने श्रद्धांजलि देने के बाद राजेश नेगी की बड़ी बहन लता गुसाईं को उनके आवास पर जाकर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

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