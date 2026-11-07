Rishikesh News: 251 दीपों से जगमगाया डोईवाला चौक

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डोईवाला। भारत भारती डोईवाला की ओर से शुक्रवार को डोईवाला चौक पर दीपावली के उपलक्ष्य में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत माता और भगवान श्रीराम के सम्मुख 251 दीप प्रज्वलित कर दीपावली का पर्व मनाया गया। दीपों की रोशनी से डोईवाला चौक जगमगा उठा। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दीपावली का पर्व पांच दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। इस अवसर पर ईश्वर चंद्र अग्रवाल, रोशन लाल अग्रवाल, डॉ. महेश चंद गुप्ता, अश्वनी गुप्ता, विनय जिंदल, अनीता अग्रवाल, संपूर्णानंद थपलियाल, चंद्रकला किरण कुकरेजा आदि मौजूद रहे। संवाद