{"_id":"6ab6b0ef77e7c12e8909516f","slug":"video-ministerial-staff-raise-their-voices-demanding-promotions-and-the-restoration-of-the-old-pension-scheme-stage-a-sit-in-protest-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पदोन्नति और पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर गरजे मिनिस्टीरियल कर्मी, दिया धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: पदोन्नति और पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर गरजे मिनिस्टीरियल कर्मी, दिया धरना
पिथौरागढ़। पदोन्नति, पुरानी पेंशन बहाली सहित 12 सूत्रीय मांगों पर जिले के सभी विभागों के मिनिस्टीरियल कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए जिला मुख्यालय में धरना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को हमारी समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में हमें काम छोड़कर आंदोलन करना पड़ रहा है।
जिले भर के मिनिस्टीरियल कर्मी शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और कलक्ट्रेट के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। संघ के जिलाध्यक्ष विजेंद्र लुंठी ने कहा कि कनिष्ठ सहायक का ग्रेड वेतन 2800 करने, मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों का पुनर्गठन, पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने, पृथक सेवा नियमावली लागू करने, स्थानांतरण व्यवस्था में आवश्यक सुधार, पुरानी पेंशन बहाली, गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करने सहित 12 सूत्रीय मांगों पर मिनिस्टीरियल कर्मी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला। कर्मियों ने कहा कि उन्होंने सरकार को गेट मीटिंग के जरिए वादे याद दिलाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में मजबूरन हमें काम छोड़कर धरना देना पड़ रहा है। चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द सभी मांगें पूरी नहीं हुईं तो पांच अक्तूबर को देहरादून में बड़ा आंदोलन होगा। प्रदेश भर के मिनिस्टीरियल कर्मी इस आंदोलन में शामिल होंगे। धरना देने वालों में शिव शंकर जोशी, मंत्री सौरभ चंद, एमसी जोशी, देवराज कन्याल, कमलेश जोशी, रोहित उप्रेती, पंकज खोलिया, कमल किशोर जोशी, वंदना भट्ट, प्रकाश जोशी, शंकर पंत सहित कई मिनिस्टीरियल कर्मी शामिल रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।