Pithoragarh News: विकास भवन में गरजे 56 विभागों के मिनिस्टीरियल कर्मी

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कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वे पांच अक्तूबर को सचिवालय का घेराव करेंगे और इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से पीछे नहीं हटेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में कनिष्ठ सहायक का ग्रेड पे 2800 करना, पुरानी पेंशन बहाली, गोल्डन कार्ड की समस्याएं दूर करना, और मिनिस्टीरियल पदों को आउटसोर्स से न भरना शामिल हैं। वक्ताओं ने दो टूक कहा कि सरकार के किसी भी दबाव के आगे कर्मचारी झुकने वाले नहीं हैं और अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह अडिग रहेंगे।प्रदर्शन करने वाले वालों में पर्वतीय शिक्षक संगठन जिला अध्यक्ष नागेंद्र जोशी, खीम सिंह बिष्ट, नवीन कुमार, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोन, प्रकाश मेहरा, जीवन उप्रेती, मिंटू सिंह राणा, नवीन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।पहले दिया कलक्ट्रेट परिसर में धरनाचंपावत। कर्मियों ने पहले कलक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। इस दौरान एडीएम केएन गोस्वामी ने कर्मियों को नियमों का हवाला देते हुए अधिसूचित धरना स्थाल पर जाने को कहा। इसके बाद कर्मियों ने विकास भवन परिसर में धरना दिया और सभा की।