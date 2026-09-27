श्रीनगर: बारिश में सिरोहबगड़ और हनुमान मंदिर के पास रास्ता बंद होने से रोके वाहन

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सिरोहबगड़ और हनुमान मंदिर के पास बार- बार अवरुद्ध हो रहे राष्ट्रीय राजमार्ग बन्द होने से पुलिस ने श्रीनगर में रोके वाहन। कोतवाल कुलदीप सिंह ने बताया कि प्रशासन की ओर से पॉलिटेक्निक में यात्रियों के रहने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल यात्री वाहनों को रोका गया है। एनएच खुलते ही वाहनों को जाने दिया जाएगा।

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